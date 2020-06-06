شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشيد بالأجهزة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، باداء الاجهزة الامنية في مواجهة الاحتجاجات، واكد أن إدارته ستعيد فتح الاقتصاد الأمريكي بقوة.
و بشأن مقتل الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، أشاد ترامب بعمل أجهزة الأمن ، وقال إن الشرطة والحرس الوطني والمخابرات قامت بعمل ممتاز في مينيسوتا.واتهم ترامب الصين بالتسبب بتفشي كورونا عالمياً، قائلاً إن الفيروس كان «هدية سيئة جداً» من بكين..وأضاف: «تعلمنا الكثير من جائحة كورونا. ونريد أن نضع حداً لحالة الإغلاق ويجب أن نعيد فتح المدارس والاقتصاد».
وشدد على أن «الولايات المتحدة تجاوزت وباء كورونا»، واعداً الأمريكيين بأشهر جيدة اقتصادياً. وعن تقرير الوظائف قال إن «إعلان إضافة 2.5 مليون وظيفة في مايو كان صادماً للبعض».
من جهته قال نائب الرئيس ، مايك بنس إن إدارة ترامب ستعمل كل ما يمكن لإعادة الاقتصاد بشكل كامل. (وكالات)
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