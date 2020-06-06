مدارس دبي الخاصة جاهزة ومستعدة للدراسة في سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم



أكد عدد من أعضاء مجموعة أعمال التعليم، الشبكة التي تضم أكثر من 100 مشغل للمدارس الخاصة في دبي، جاهزية المدارس، واستعداد جميع الإدارات والهيئات للدراسة في سبتمبر المقبل، مناشدين الهيئات الحكومية المعنية لتقديم الدعم الفوري لمساعدتهم في التغلب على التحديات التشغيلية التي تواجههم، والتوجيه بفتح المدارس في العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

في وقت أوصت المجموعة بتأسيس صندوق للسيولة في قطاع التعليم لتقديم القروض أو المنح دون ضمانات أو فوائد لتغطية الخسائر المتوقعة في تحصيل إيرادات الرسوم المدرسية، وتأجيل دفعات استئجار المرافق من مارس إلى أغسطس، وإقرار منح الموظفين المتوقفين عن العمل إجازة غير مدفوعة حتى إعادة فتح المدارس، معتبرة إياها خطوات مهمة للمساعدة في التصدي للتحديات الراهنة.

وطرحوا خلال ندوة صحفية افتراضية عقدتها المجموعة، التداعيات التي أفرزها وباء «كوفيد-19»، والآثار السلبية في عملياتهم، مؤكدين التزامهم بتوفير التعليم عالي الجودة للأطفال في بيئة صحية وآمنة، وأهمية عودة الطلاب إلى مدارسهم ضماناً لصحتهم وعافيتهم الإجمالية ونموهم الشامل.



قائمة التزامات



وتحدث في الندوة كلثوم علي البلوشي عضو اللجنة في المجموعة، آلان ويليامسون، المدير التنفيذي لشركة «تعليم»؛ ديفيد كوك، مدير مدرسة ريبتون دبي؛ السير كريستوفر ستون، رئيس الشؤون الأكاديمية في «جيمس للتعليم»؛ بونام بوجاني، المدير التنفيذي في «انوفينتشرز للتعليم»؛ أجاي مانكاني، الشريك المؤسس في «فورتس القابضة» و«فورتس للتعليم»؛ أمول فايديا، مدير العمليات، المدرسة الهندية العالمية؛ أميت كوثاري، المدير التنفيذي لمؤسسة إنترستار التعليمية؛ طوني الزغبي، عضو مجلس الإدارة في مدرسة «كينت كولج».

وقالت كلثوم علي، عضو اللجنة في «مجموعة أعمال التعليم» والتي تولت إدارة الندوة: يأتي توفير التعليم عالي الجودة على رأس قائمة التزامات «مجموعة أعمال التعليم» دعماً للطلاب وأولياء الأمور والمجتمع ككل، فقد سارعنا للاستجابة لتوجيهات إغلاق المدارس في أعقاب الإغلاق الشامل بهدف التصدي لوباء «كوفيد-19» عبر توفير التعليم عن بعد.

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عائدات سنوية



وأكد الاعضاء أن قطاع التعليم الخاص يسهم في اقتصاد دبي، بعائدات تزيد على 8.5 مليار سنوياً، ولطالما لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المدينة كمركز عالمي لاقتصاد المعرفة عبر استقطاب المهارات وتعزيز شهرة الإمارة كوجهة رائدة لأنماط الحياة العصرية والأعمال.

وأفادوا أن قطاع التعليم الثانوي الخاص في دبي، يوظف نحو 20 ألف معلم ومعلمة لتعليم أكثر من 290 ألف طالب.



آثار الجائحة



وأوضحوا أن آثار الجائحة أسهمت في انخفاض الإيرادات على مشغلي المدارس الخاصة وقدرتهم على الوفاء بمسؤولياتهم ومنها أجور الموظفين، والتي يمكن لتضررها بشدة أن يؤدي إلى تعطل منظومة التعليم.

وأكدوا استعداد المدارس الخاصة لاستقبال الطلاب والكوادر المختلفة، ضمن بيئة التعليم المدرسية في شهر سبتمبر، في ظل التزام صارم بتطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان الصحة والسلامة.