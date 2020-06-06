1300 إلى 1500 مراجع لمركز تقييم «كوفيد - 19» في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:منى البدوي

يستقبل مركز تقييم «كوفيد - 19» الذي افتتحته شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، في مركز العين للمؤتمرات يومياً ما يتراوح بين 1300 إلى 1500 مراجع، حيث تتولى الكوادر المؤهلة والمدربة تقسيمها وفقاً للتصنيف الأطباء، وهو ما يسهم إلى حد كبير في التصدي للفيروس المستجد، والحد من انتشاره.

أكدت الدكتورة ريسة المنصوري مديرة المركز، الذي تم افتتاحه في 3 يونيو الجاري، أن المركز جاء تجسيداً لرؤية حكومة أبوظبي، ومقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «لا تشلون هم»، حيث يخدم المركز جميع فئات المجتمع من أصحاب نتائج المسح الإيجابية، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً.

وأضافت يتضمن الكادر أطباء بعضهم من المتخصصين في مجال طب الأسرة والأطفال والنساء وفنيي تصوير أشعة وسحب عينات الدم، وآخرين لأخذ المسحات، إضافة إلى المتطوعين وموظفي مراكز التسجيل، وآخر لخدمة المتعاملين، يتولون عملية التواصل المستمر مع المرضى لمتابعة حالتهم، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية وغيرها من الخدمات، التي تستهدف خدمة المصابين بالفيروس بشكل كامل ومتكامل.

وأشارت الدكتورة ريسة المنصوري إلى المعايير العالمية الدقيقة والراقية جداً، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها في مركز التقييم، لضمان تقديم خدمات عالية المستوى، وفي الوقت نفسه توفير الحماية اللازمة للكوادر العاملة والمرضى، حيث تم توفير أربع قاعات مجهزة بأحدث المعايير، الأولى البنفسجية التي تقدم الخدمات فيها للأفراد الذين أظهرت نتائج الفحوص السلبية بعد الإيجابية، وفي هذه القاعة تم توفير كادر طبي لا يتنقل ما بين القاعات الأخرى، التي ما زال المترددون عليها من أصحاب النتائج الإيجابية، وذلك لضمان توفير عوامل السلامة للمراجعين كافة.

وتابعت: أما القاعة الصفراء، فيتم توجيه الأفراد الذي أظهرت نتيجة مسحتهم بأنهم مصابون بالفيروس نحوها، وذلك ليتسنى للفريق التمريضي تسجيل العلامات الحيوية للمريض، وأخذ بعض المعلومات المتعلقة بتاريخه المرضي، ومن ثم تقييم الحالة من قبل الأطباء المختصين، وفي حال كان المريض من أصحاب الأمراض المزمنة، أو يعاني ضيقاً في الصدر، أو من فئة كبار السن، ينتقل إلى القاعة الحمراء التي يوجد فيها كادر طبي متكامل يقوم بعمل الفحوص الشاملة والكاملة، من أشعة وتحاليل وتخطيط للقلب، وبناء عليه يقرر الطبيب ما إذا كان العزل سيتم في المنزل أو نقل المريض للمستشفى، والمركز مجهز بسيارات بعضها خاصة لنقل الأفراد إلى المستشفى، وسيارة إسعاف مجهزة لنقل المرضى الذين حالتهم غير مستقرة.

وعن القاعة الزرقاء، قالت د. ريسة: إنها مخصصة للأفراد الذين أظهرت نتائج آخر مسحتين لهم الإيجابية، حيث يقوم الفريق الطبي بالكشف على المريض، وتقييم حالته، للتعرف إلى مدى حاجته لإجراء فحوص طبية إضافية أو المتابعة داخل المستشفى.

وذكرت المنصوري أنه في حال قرر الطبيب عزل أي مريض نعطيه فرصة الخيار ما بين الحجر المنزلي، بعد التأكد من قدرته على عزل نفسه، أو الانتقال إلى أحد الفنادق التي نوفرها للمصابين، وإذا قرر العزل المنزلي يتم وضع السوار الإلكتروني في يديه، ليتسنى للفرق المتخصصة متابعته بشكل مستمر، ونطلب من المريض مراجعتنا كل 5 أيام لإجراء الفحوص، وبعد التأكد من شفاء المصاب، بظهور قراءتين سلبيتين للمسحات التي نجريها له، يتم إصدار تقرير للمريض لتسليمه إلى جهة عمله، ليتسنى له مواصلة حياته الطبيعية، مع التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية.