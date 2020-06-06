خطة لشراء سكاكر تعصف بوزيرة تعليم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيلت ريجاسوا أندريامانانا وزيرة التربية والتعليم في مدغشقر، أمس الأول الخميس، بعد أيام قليلة من إعلانها عن خطة لشراء السكاكر للتلاميذ لتخفيف مرارة الشاي العشبي الذي روج له رئيس البلاد أندري راجولينا لمكافحة فيروس «كورونا».

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت أندريامانانا أنها طلبت سكاكر بقيمة مليوني يورو. وقالت لوسائل إعلام «إن شراء السكاكر، بمعدل ثلاثة لكل شخص، كان مخططاً له بهدف تقديمه مع شاي كوفيد أورجانكس للتلاميذ»، موضحة أن طعم هذا المشروب مرير. ولم يتم التحقق من الفوائد المحتملة لهذا الشاي العشبي حتى الآن في أي دراسة علمية. وأثارت طلبية السكاكر هذه سخطاً لدى سكان الجزيرة التي تعتبر من أفقر البلدان في العالم، وتم إلغاؤها أخيراً.