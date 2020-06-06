شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريـت» تستأنـف موجـة الانتعـاش بدعـم تقريـر البطالـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت مؤشرات الأسهم العالمية موجة الانتعاش التي فقدتها خلال تداولات الخميس، لتعود من جديد لنغمة المكاسب الكبيرة في تداولات أمس الجمعة، مدعومة في ذلك باستمرار التفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي عقب انتهاء حالة الإغلاق الاقتصادي، وإعادة فتح الأعمال في العديد من دول العالم والاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية إيجابية عديدة تصدرها تقرير إيجابي للبطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحفيز ضخم من البنك المركزي الأوروبي، أنعش الآمال بتعاف اقتصادي بوتيرة أسرع.

في بورصة نيويورك، صعدت مؤشرات «وول ستريت» بشكل حاد أمس الجمعة، لتواصل مكاسب كبيرة حققتها على مدار تداولات الأسبوع، باستثناء الخميس الذي شهدت فيه هبوطاً طفيفاً، بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي الأخير بشكل أفضل بكثير من المتوقع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1000 نقطة، أو 3.8%، كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 3.3%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.17%.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة نسب فيها الفضل لنفسه في تقرير الوظائف الأمريكية الذي أظهر أن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال جائحة فيروس كورونا، وكتب ترامب في غضون دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو/‏‏ أيار «حقاً تقرير وظائف كبير. أحسن الرئيس ترامب».

تقدمت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الجمعة، مقتدية بارتفاع للعقود الآجلة الأمريكية، إذ ساعد استمرار التفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من تراجع مدفوع بأزمة فيروس كورونا في تبديد أثر عمليات بيع لجني الأرباح في التعاملات المبكرة.

ومحا المؤشر نيكاي القياسي خسائر تكبدها في وقت مبكر ليغلق على ارتفاع 0.7% عند 22863.73 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير/‏‏ شباط. وفي الأسبوع، ربح المؤشر نيكاي 4.5% مسجلاً مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1612.48 وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير/‏‏ شباط. وسجل المؤشر أيضا ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مرتفعا 3.1%.

وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 على ارتفاع باستثناء ثمانية، فيما كان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء بعد أن قفزت أسهم شركات الطيران المدرجة في الولايات المتحدة الخميس.

وواصل الين الذي يُعتبر ملاذاً آمناً التراجع ما يشير لاستمرار الثقة في انتعاش الاقتصاد العالمي، وبلغ الدولار مقابل الين أعلى مستوى في شهرين عند 109.38 ين فيما لامس اليورو مقابل الين أعلى مستوى في 13 شهراً عند 124.43 ين في التعاملات الآسيوية.

ومع تعزيز ضعف الين لأرباح شركات التصنيع اليابانية المُحققة في الخارج حين يعاد تحويلها، أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات صناعة السيارات التي تركز على التصدير. وارتفع سهم مازدا موتور 5.9% بينما ربح سهم نيسان موتور 4.8% وزاد سهم هوندا موتور 3.8%.

وصعد سهم توشيبا 3.4% بعد الإعلان عن أرباح الشركة، وقالت الشركة إن طلبيات قوية من مشاريع للبنية التحتية وتخفيضات في التكاليف ساعدت جزئياً في تعويض تأثير تفشي كوفيد-19.

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وفي أوروبا، استأنفت أسهم القارة العجوز ارتفاعها الجمعة إذ غذى تحفيز ضخم من البنك المركزي الأوروبي الآمال بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة، ما وضع المؤشرات القياسية على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وربح المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2%، بقيادة قفزة في أسهم البنوك بنسبة ثلاثة%. كما صعدت قطاعات التأمين وصناعة السيارات والسفر ما يزيد على 2%.

وارتفعت أسهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت نحو 9% لتتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600.

وارتفعت أسواق الأسهم العالمية بقوة هذا الأسبوع، فيما تقترب مؤشرات وول ستريت من مستويات قياسية مع تركيز المستثمرين على إعادة فتح الاقتصادات.

والمؤشر ستوكس 600 منخفض بنحو 15% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، لكنه ارتفع بأكثر من 37% مقارنة مع مستويات متدنية سجلها في مارس/‏‏ آذار مع تشجيع خطط تحفيز جديدة في أوروبا المستثمرين على الشراء في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

(وكالات)

تراجع الأجور في أمريكا خلال مايو

تراجع متوسط أجر العامل بالساعة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الجمعة، أن متوسط أجر العامل بالساعة في الولايات المتحدة تراجع بنحو 29 سنتاً أو ما يعادل هبوطاً نسبته 1% خلال مايو/‏أيار الماضي مسجلاً 29.75 دولار، ومقابل زيادة 1.35 دولار في إبريل/‏نيسان.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن متوسط أجر العامل الأمريكي في الساعة سيشهد زيادة بنحو 1% خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس سنوي، فإن أجر العامل بالساعة في المتوسط شهد زيادة بنحو 6.7% خلال الشهر الماضي عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة مع ارتفاع تاريخي في الشهر السابق.