علاج محتمل للصلع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في خطوة جديدة ومحتملة لعلاج الصلع عند البشر، لجأ علماء لاستخدام الخلايا الجذعية لإعادة إنماء الشعر على الفئران.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن علماء أمريكيين قولهم، إنهم صنعوا أجساماً عضوية جلدية من الخلايا الجذعية في المختبر. وأوضحوا أن هذا يمكن أن يتحول إلى أنسجة جلدية متعددة الطبقات مع بصيلات الشعر والغدد الدهنية والدوائر العصبية، عند زراعتها لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.

وفي التجارب المعملية، تم ترقيع الجلد شبه الكامل على الفئران، وأنبت أكثر من نصف العناصر المزروعة، الشعر.

وقال البروفيسور كارل كولر، جراح التجميل في كلية الطب بجامعة هارفارد: «جلد الإنسان جهاز متعدد الطبقات يشارك في عمليات متنوعة من تنظيم درجة الحرارة واحتباس سوائل الجسم، إلى استشعار اللمس والألم. لذلك، كانت إعادة بناء الجلد مع الهياكل المرتبطة به مثل بصيلات الشعر والغدد الدهنية تحدياً طبياً كبيراً». وبأخذ خلايا جذعية متعددة القدرات قام الفريق، بإنشاء براعم جلدية صغيرة. وحُصّنت البراعم في مزيج من عوامل النمو ومواد كيميائية أخرى، لمدة 4 إلى 5 أشهر. وأدى هذا إلى ظهور كل من الطبقتين العلوية والسفلية من الجلد - المعروفة باسم البشرة والأدمة، على التوالي. وظهرت بصيلات ذات غدد معينة تعمل على تليين الشعر بمادة دهنية تسمى الزهم - إلى جانب الأعصاب المتشابكة والعضلات والدهون.