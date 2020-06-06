محاذير المحظورات

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هل ينبغي لعاقل غضّ النظر عن هذا المنزلق؟ وسائط تمزيق التواصل باتت دواهي تحت السواهي، في ظلمة التفكك العربي لعدم صبّ الزيت على النار، نتجنّب ذكر الأسماء. ثمة تلاسن بين أشقاء عرب، وليس معقولاً أن نعزو ذلك إلى جذور عشق الهجاء.

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زلّة بل سقطة في حق هويتنا وقيمنا. مرجع النهي الأعلى هو القرآن الكريم: «ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدْواً بغير علم» (الأنعام 108). القياس: لا يشتم بعضكم بعضاً فتصوّب الشتائم إلى الشعوب العربية. المؤسف ليس عدم النضج فالأنكى هو أن مفرقعاته في وسائط تمزيق الأوصال، تصرف الذهن إلى السؤال: هل من محرّك لهذه الفتن؟ هل وراءها مكبّرات صوت ومولّدات أصداء؟ هل على المرء أن يكون ساذجاً حتى لا يرى المصادفة العجيبة في توازي الشؤمين: التطبيع وتلاعن الأشقاء؟ ما الذي يتمنّاه أصحاب المخططات أكثر ممّا أهدى إليهم العرب؟ عليهم أن يصدحوا بدور مقام الراست: «أتاني زماني بما أرتضي».

بعض السلوكيات العربية مفعم بالدعابة القاتمة. أن تكون قمة القضايا المصيرية تتدحرج «كجلمود صخر حطه السيل من علِ»، فتلك هي الفاجعة. كان المؤمل التكامل العربي، وإذ بنا نتعايش عقوداً مع التشتت الذي أورث الاستفراد بعدد من البلدان، وكانت الصدمات والترويعات كاسحة إلى حدّ فقدان النظام العربي أيّ قدرة على ردّ الفعل. صار الناس يحنّون إلى «ليالي الشتاء الحزينة» من النضال بالشجب والاستنكار. كنس العالم العربي بيت عنفوان الهوية والسيادة، ظل: «على المقاعد بعض من خطابته..وفي الزوايا بقايا من وصاياه». اليوم على الخريطة العربية قطار فائق السرعة، ولكن في اتجاه القهقرى، نحو الانحدار والتردّي. هؤلاء الذين يستطيبون السقوط في المهاوي اللعينة التي يطير لها الأعداء فرحاً، إنما هم عديمو الإحساس بالمسؤولية إزاء المصير المشترك. التغريدة على ضآلة حجمها يمكن أن تصبح عود ثقاب في بحيرة وقود: «جراحات السنان لها التئامٌ.. ولا يَلْتامُ ما جرح اللسانُ». آلاف الأبيات والأمثال في هذا المعنى في مخزون ميراثنا، وفوقها جميعاً عشرات الآيات القرآنية. «فهل أنتم منتهون»؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الردعيّة: ما موقف القانون من زرع هذه القنابل أمام الملأ؟ هذه كراهية وفتن أشدّ من القتل، فما الذي ينتظر القضاء في البلدان المعنيّة؟

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