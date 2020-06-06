تحديد مواعيد مباريات «الأبيض» في تصفيات المونديال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد استئناف الجولات ال 4 المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي كانت من المقرر أن تُقام في شهر مارس / آذار الماضي، ويونيو / حزيران الجاري إلا أنها تأجلت؛ بسبب الأوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم؛ جرّاء انتشار وباء «كورونا».

وحدد الاتحاد الآسيوي المواعيد الجديدة للمباريات التي ستقام في شهري أكتوبر / تشرين الأول، ونوفمبر / تشرين الثاني المقبلين؛ بحيث ستلعب مباراتان خلال يومي 8 و13 أكتوبر / تشرين الأول، إضافة إلى مباراتين يومي 12 و17 نوفمبر / تشرين الثاني 2020؛ وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وحسب المواعيد الجديدة ستكون أولى مباريات منتخبنا أمام ماليزيا في الدولة يوم 8 أكتوبر 2020 على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 أكتوبر، فيما سيلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الدولة أمام تايلاند يوم 12 نوفمبر، وأمام فيتنام يوم 17 من ذات الشهر.

وطبقاً للوائح التصفيات يتم تحديد الملاعب المستضيفة للمباريات قبل شهرين من موعد كل مباراة؛ حيث سيقوم اتحاد الإمارات لكرة القدم بتحديد ملعب مباراة الأبيض أمام ماليزيا قبل 31 يوليو / تموز، فيما سيتم تحديد ملعب مباراتي تايلاند وفيتنام قبل 31 أغسطس / آب.