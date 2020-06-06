سلاح الجو الليبي يستهدف آليات مسلحة لمليشيا حفتر بسرت

ليبيا/وليد عبد الله/الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، فجر السبت، أن سلاح الجو التابع له نفّذ خمس ضربات قتالية جنوبي مدينة سرت استهدفت آليات مسلحة لمليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، من بينها مدرعات إماراتية.



جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الجيش الليبي، محمد قنونو نشره المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي وقت متأخر الجمعة، كان الجيش الليبي، قد أعلن رصد حركة ذعر و هروب كبيرة لمليشيا حفتر، والمرتزقة التابعين له من مدينة سرت(450 كلم شرق طرابلس)، وأن أعيان المدينة يعرضون تسليمها للحكومة الشرعية.

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جاء ذلك في بيان للمركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب".

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

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