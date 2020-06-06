مسؤول ليبي: إعادة فتح حقل الشرارة النفطي قريبا

ليبيا/وليد عبد الله/الخليج 365

قال آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بوزارة الدفاع الليبية، علي الذيب، إنه "سيتم قريبا إعادة فتح حقلي الشرارة والفيل (جنوب) واستئناف العمل بهما"، دون تحديد موعد بعينه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "الذيب" لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، مساء الجمعة.

و"الشرارة" (جنوب)، كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي تخطى مليون برميل يوميا نهاية 2019.

لكن الحقل مغلق من قبل مسلحين منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى حقل "الفيل" الذي لا يعرف حجم انتاجه بالضبط.

ولم يصدر حتى الساعة (21.55 تغ) أي بيان من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، حول ماذكره آمر حرس المنشآت النفطية.

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ولا يزال حقلا الشرارة والفيل تحت سيطرة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر .

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن عائداته تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

كما أغلقوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى بينها "الشرارة" و"الفيل"، ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.



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