كورونا.. 14 وفاة و151 إصابة بالسودان

الخرطوم / أحمد عاصم / الخليج 365

أعلن السودان، الجمعة، تسجيل 14 وفاة و151 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 99 مريضا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، أن الإحصاء يرصد الإصابات المسجلة الخميس.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 آلاف و865، منها 347 وفاة، وألف و924 حالة تعاف.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و805 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 396 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و310 آلاف، وفق موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.