بغداد / علي جواد / الخليج 365
أعلن البرلمان العراقي عزمه، في جلسة يعقدها السبت، استكمال التصويت على تشكيلة حكومة مصطفى الكاظمي.
وقالت الدائرة القانونية بالبرلمان، في بيان الجمعة، إن "جلسة السبت ستتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية"، دون مزيد من التفاصيل.
ولا تزال وزارات الخارجية، والنفط، والهجرة والمهجرين، والعدل، والثقافة، والتجارة، والزراعة دون تصديق البرلمان.
وتعثر استكمال التشكيلة الحكومية بسبب خلافات بين القوى السياسية السُنية والشيعية والكردية، على تقاسم الوزارات السيادية.
وفي 7 مايو/ أيار الماضي، حصل الكاظمي و15 وزيرا في حكومته على ثقة البرلمان، فيما لم يحظ مرشحون آخرون بالثقة لشغل حقائب العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والثقافة. ولم يقدم الكاظمي آنذاك أي مرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.
ويأتي عزم البرلمان استكمال التصويت على بقية حقائب حكومة الكاظمي، في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في محافظات جنوبي البلاد، رفضا لبقاء الوضع السياسي والأمني والاقتصادي دون أي تغيير.
ويخلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العراقي يستكمل التصويت على حكومة الكاظمي السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.