البرلمان العراقي يستكمل التصويت على حكومة الكاظمي السبت

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن البرلمان العراقي عزمه، في جلسة يعقدها السبت، استكمال التصويت على تشكيلة حكومة مصطفى الكاظمي.

وقالت الدائرة القانونية بالبرلمان، في بيان الجمعة، إن "جلسة السبت ستتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية"، دون مزيد من التفاصيل.

ولا تزال وزارات الخارجية، والنفط، والهجرة والمهجرين، والعدل، والثقافة، والتجارة، والزراعة دون تصديق البرلمان.

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وتعثر استكمال التشكيلة الحكومية بسبب خلافات بين القوى السياسية السُنية والشيعية والكردية، على تقاسم الوزارات السيادية.

وفي 7 مايو/ أيار الماضي، حصل الكاظمي و15 وزيرا في حكومته على ثقة البرلمان، فيما لم يحظ مرشحون آخرون بالثقة لشغل حقائب العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والثقافة. ولم يقدم الكاظمي آنذاك أي مرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.

ويأتي عزم البرلمان استكمال التصويت على بقية حقائب حكومة الكاظمي، في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في محافظات جنوبي البلاد، رفضا لبقاء الوضع السياسي والأمني والاقتصادي دون أي تغيير.

ويخلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.