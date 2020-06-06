رئيس القائمة العربية بـ"الكنيست" يدخل في حجر صحي‎

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
أعلن رئيس القائمة العربية المشتركة في "الكنيست" الإسرائيلي أيمن عودة، مساء الجمعة، دخوله في حجر صحي، بسبب إصابة أحد أعضاء البرلمان العرب بفيروس كورونا.
وقال عودة، في تغريدة عبر تويتر، إنه أجرى "فحصا مخبريا وكانت النتيجة سلبية، لكنه سيبقى في العزل وفق توجيهات وزارة الصحة، بشكل احتياطي".
وأشار إلى "أن هذه الخطوة تمت بعد اكتشاف إصابة عضو القائمة سامي أبو شحادة بالفيروس، إثر انتقاله له من قبل سائقه".
بدورها، ذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن عددا من أعضاء القائمة العربية المشتركة أجروا، الخميس، فحوصات طبية دون أن تظهر بينهم إصابات بالفيروس، لكنهم دخلوا في عزل لمدة أسبوع احتياطا.
والخميس، أعلن أبو شحادة، إصابته بكورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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