اليمن.. إحباط تهريب أسلحة لـ"الانتقالي الجنوبي" في شبوة

عزيز الأحمدي / الخليج 365

أحبطت قوات الأمن اليمني، الجمعة، محاولة تهريب أسلحة إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، وفق مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر التابع للحكومة، إن "قوات الأمن الخاصة أحبطت تهريب كميات من الأسلحة المتنوعة، في مديرية حبان بشبوة، كانت في طريقها لخلايا مسلحة تابعة للانتقالي".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "هذه الأسلحة تشمل صواريخ (لم يحدد نوعها)، وقذائف آر بي جي، (كانت) على متن عدد من السيارات".

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وتشهد محافظة شبوة، منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في أغسطس/ آب 2019، هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية، ومواقع نفطية، وتتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعة لـ"الانتقالي".

وأعلنت سلطات شبوة، في مايو/ أيار الماضي، قائمة تضم 100 شخص معظمهم من المجلس الانتقالي، قالت إنهم "مطلوبون لها"، على خلفية هجمات وأعمال فوضى، وفق تعميم رسمي.

ورفضت شبوة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، إعلان المجلس الانتقالي "حكما ذاتيا".

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس 2019، عقب قتال شرس ضد القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.