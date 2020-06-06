استشهاد جندي تركي وإصابة اثنين في إدلب

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مركبة إسعاف مدرعة للجيش التركي، تعرضت لهجوم في مدينة إدلب.

وأكدت أن الجيش رد فورا على مصدر الهجوم.

وقدمت الوزارة تعازيها إلى أسرة الجندي الشهيد والشعب التركي، معربة عن تمنيها بالشفاء العاجل للمصابين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.