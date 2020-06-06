مقتل انتحاري من "داعش" حاول مهاجمة مزارعين شمالي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، مقتل انتحاري من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال محاولته مهاجمة مزارعين في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.



وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة رسمية تتبع الدفاع)، في بيان، إن "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنت من قتل إرهابي يحمل حزاما ناسفا، حاول التعرض لمزارعين شمالي المحافظة".



وأضافت أن "القوات الأمنية تجري بحثا عن إرهابي آخر كان برفقة القتيل".



من جهتها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، اعتقال ناقل الوقود في "داعش" بمحافظة نينوى (شمال).



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وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في قرية أبو كدور، التابعة لقضاء تلعفر في الموصل، والذي كان يقوم بنقل الوقود لعناصر داعش".



وفي الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.