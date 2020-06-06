المواعيد المقترحة للمباريات المقبلة بتصفيات كأسي العالم وآسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، بعد التشاور مع الاتحاد الدولي، المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية من الدور الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي كانت مقررة خلال شهري مارس (آذار) ويونيو (حزيران) 2020 وتأجلت بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم إن “مباريات الجولتين السابعة والثامنة ستقام يومي الثامن و13 أكتوبر (تشرين الأول) على التوالي، في حين تقام مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 12 و17 نوفمبر (تشرين الثاني)”.

ويأتي ذلك من أجل استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) وانطلاق الأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اعتباراً من مارس (آذار)2021، ضمن الفترات المحددة في أجندة المباريات الدولية المعتمدة من “فيفا”.

وأضاف البيان “سيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة الوضع عن كثب من أجل ضمان صحة وسلامة جميع المنتخبات والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات.

“سيقوم الاتحاد بإبلاغ كافة الأطراف في حالة الحاجة لإعادة تقييم موقف جدول المباريات حسب وضع انتشار فيروس كورونا المستجد”.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي في أبريل (نيسان) الماضي تمديد تأجيل كافة المباريات والمسابقات القارية خلال مايو (أيار) الماضي ويونيو (حزيران) الحالي في ظل الجائحة.

وتضرر جدول مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وهي البطولة الأكبر للأندية في القارة، منذ انطلاقها في فبراير (شباط).

كما توقفت كأس الاتحاد في مارس (آذار) الماضي بسبب الفيروس المستجد الذي أصاب مئات الآلاف وأودى بحياة عدة ملايين حول العالم. وتسبب انتشار هذا الفيروس القاتل في إلغاء أو تأجيل أغلب الأحداث الرياضية في العالم واتخذت الاتحادات القارية المختلفة قرارات مشابهة بتعليق المنافسات حتى إشعار آخر.