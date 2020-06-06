شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (السبت)، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.
وذكرت الهيئة في تقريرها أن الحالة المناخية تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف.
وأضافت في تقريرها أن رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة والحدود الشمالية.
وتسجل الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ44 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 20 درجة مئوية.
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