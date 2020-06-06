اخبار الخليج

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة

0 نشر
هاشم هاشم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (السبت)، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن الحالة المناخية تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف.

Advertisements

وأضافت في تقريرها أن رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة والحدود الشمالية.

وتسجل الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ44 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 20 درجة مئوية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا