شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 من بعثة "يوناميد" فى دارفور بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعثة الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة المشتركة فى دارفور "يوناميد" أن 3 من موظفيها أصيبوا بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها اتخذت حزمة من التدابير لمنع والحد من انتشار الفيروس، تمشيا مع موجهات منظمة الصحة العالمية.
وقالت بعثة "يوناميد"، في بيان صحفي، إنها اخضعت مؤخرا 52 من موظفيها للحجر الصحى فى قاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر، بشمال دارفور، بعد ظهور ست 6 حالات مشتبهة من بين موظفي اليوناميد.
وأضافت أن نتائج فحص كورونا أتت إيجابية لـ 3 حالات تتم معالجتهم في مركز العزل بقاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر، فيما 49 آخرين في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً، إما بسبب مخالطتهم المباشرة للموظفين الثلاثة المصابين، أو تحسبا لسفرهم لبلدانهم.
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