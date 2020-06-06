شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الفرنسى يعلن مقتل زعيم القاعدة بالمغرب عبد المالك دروكدال شمال مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، اليوم الجمعة، إن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى عبد المالك دروكدال بشمال مالي. وقالت بارلى على تويتر "فى الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسى بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه خلال عملية فى شمال مالي". Advertisements

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