شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مهمة من «وزير الصحة» للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح وزير الصحة توفيق الربيعة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات الطبيبة والتباعد الاجتماعي، موضحاً أن هذه الإجراءات سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات بالفيروس.
وقال “الربيعة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر” : “الالتزام بالكمامات والتباعد سوف يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات، نريد أن نعمل سوياً بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعاً”.
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