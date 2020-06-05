شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مهمة من «وزير الصحة» للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح وزير الصحة توفيق الربيعة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات الطبيبة والتباعد الاجتماعي، موضحاً أن هذه الإجراءات سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات بالفيروس.

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وقال “الربيعة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر” : “الالتزام بالكمامات والتباعد سوف يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات، نريد أن نعمل سوياً بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعاً”.