شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة ١٥ يوماً.. “الشؤون الإسلامية‬⁩” توجه بإيقاف الصلوات بمساجد ⁧‫جدة‬⁩ والاكتفاء برفع الأذان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم تعميماً لمنسوبي المساجد بمدينة جدة، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية تشديد الإجراءات الاحترازية لمدة 15 يوماً. Advertisements وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أن التعميم يتضمن إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدء من صلاة الفجر يوم غد السبت، ولمدة خمسة عشر يوماً والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، استناداً إلى بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم الجمعة.

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