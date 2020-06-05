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شكرا لقرائتكم خبر عن باستخدام مياه الوضوء.. زراعة أشجار حول مسجد «هيا الصبيح» بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الحساب الرسمي لجامع هيا بنت عبدالعزيز الصبيح، مجموعة من الصور للأشجار المثمرة حول المسجد التي تم زراعتها، ضمن مبادرة المساجد الصديقة للبيئة والتي تهدف إلى زراعة الأشجار حول المساجد وسقيها عن طريق مياه الوضوء المهدرة.
وأوضح الحساب أن هذه المبادرة جاءت بالتعاون مع جمعية آفاق الخضراء، والتي تم خلالها زراعة أكثر من ١٠٠ شجرة في محيط جامع هيا الصبيح بحي الموسى بغرب الرياض.
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