غزة / محمد ماجد / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، شفاء 23 مصابا من فيروس كورونا في غزة، ليرتفع عدد المتعافين بالقطاع إلى 41.
وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "23 حالة تعافت من فيروس كورونا في قطاع غزة".
وأضافت أن "28 حالة مصابة ما زالت تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح".
ويبلغ إجمالي مصابي كورونا في القطاع 70 حالة، توفيت منهم حالة واحدة لسيدة تبلغ من العمر 77 عاما، بحسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. "صحة" غزة تعلن تعافي 23 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.