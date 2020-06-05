كورونا.. "صحة" غزة تعلن تعافي 23 مصابا

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، شفاء 23 مصابا من فيروس كورونا في غزة، ليرتفع عدد المتعافين بالقطاع إلى 41.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "23 حالة تعافت من فيروس كورونا في قطاع غزة".

وأضافت أن "28 حالة مصابة ما زالت تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح".

ويبلغ إجمالي مصابي كورونا في القطاع 70 حالة، توفيت منهم حالة واحدة لسيدة تبلغ من العمر 77 عاما، بحسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.