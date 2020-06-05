كورونا.. 8 وفيات باليمن و4 في موريتانيا

مراسلون / عواصم عربية / الخليج 365

أعلن اليمن، الجمعة، تسجيل 8 وفيات بكورونا، فيما رصدت موريتانيا 4 حالات، والمغرب 68 إصابة بالفيروس.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن، في بيان، بتسجيل 8 وفيات و10 إصابات بالفيروس، إضافة إلى 6 حالات شفاء.

وأوضحت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 469، بينها 111 وفاة، و23 حالة تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار، تسجيل 4 إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن الإحصاءات الحقيقية للضحايا.

وفي موريتانيا، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 4 وفيات و99 إصابة بكورونا، إضافة إلى 4 حالات شفاء.



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وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 883، بينها 43 وفاة، و69 حالة تعاف.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 68 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و71، بينها 208 وفيات، و7 آلاف و268 حالة تعاف.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و789 ألفا، توفي منهم نحو 396 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و304 آلاف، بحسب "وورلدوميتر".



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