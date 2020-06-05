الإمارات/ الخليج 365
أعلنت الإمارات، الجمعة، تسجيل 624 إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت البحرين 102 حالة.
ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، 624 إصابة بالفيروس، بينما تعافى 765.
وأضافت الوزراة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 37 ألفا و642، بينها 274 وفاة، و20 ألفا و337 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، 102 إصابة جديدة بالوباء، وتعافي 114.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 13 ألفا و835، بينها 22 وفاة، و8 آلاف و585 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 624 إصابة بالإمارات و102 في البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.