كورونا.. 624 إصابة بالإمارات و102 في البحرين

الإمارات/ الخليج 365

أعلنت الإمارات، الجمعة، تسجيل 624 إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت البحرين 102 حالة.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، 624 إصابة بالفيروس، بينما تعافى 765.

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وأضافت الوزراة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 37 ألفا و642، بينها 274 وفاة، و20 ألفا و337 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، 102 إصابة جديدة بالوباء، وتعافي 114.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 13 ألفا و835، بينها 22 وفاة، و8 آلاف و585 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.