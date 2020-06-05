الجيش الليبي يدخل بني وليد ويطارد فلول مليشيا حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، دخول مدينة بني وليد وسط استقبال شعبي، ومطاردة فلول مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الهاربة من مدينة ترهونة عقب تحريرها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة لصد عدوان حفتر على طرابلس.



وقال قنونو: "قواتنا البطلة تدخل بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) وسط استقبال أهالي المدينة".



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وأضاف أن قوات الجيش "تطارد فلول مليشيا حفتر الإرهابية الهاربة من ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) خلال محاولتها الاختباء في بني وليد".



كما أشار إلى أن الجيش صادر في مطار بني وليد، كميات من الذخائر والعتاد العسكري لمليشيا حفتر الهاربة.

ورغم أن بني وليد تعتبر نفسها مدينة محايدة، إلا أن مليشيا حفتر كانت تسيطر على مطارها المدني وتستخدمه لأغراض عسكرية، وقاعدة خلفية لها للإمداد والعبور نحو قاعدة الجفرة الجوية (وسط).

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، غداة إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.