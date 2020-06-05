كورونا.. مصر تسجل 40 وفاة و1348 إصابة جديدة

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت مصر، الجمعة، تسجيل 40 وفاة، وألفاً و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب إحصاءات رسمية.
جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الصحة المصرية، حول آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 31 ألفا و115 حالة، بينها ألفاً و166، وفاة و8 آلاف 158 حالة شفاء.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و759 ألفا، توفي منهم نحو 394 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و281 ألفا، بحسب "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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