"الداخلية" الليبية تطلق عملية لتأمين المدن المحررة

وليد عبد الله / الاناضول

أطلقت وزارة الداخلية الليبية، الجمعة، عملية أطلقت عليها اسم "البلد الأمين" بغرض تأمين المدن التي حررها الجيش من مليشيا الجنرال الانقلابي "خليفة حفتر" غربي البلاد، وبينها ترهونة.



جاء ذلك خلال عرض قدمته الأجهزة الأمنية المشاركة في الخطة الأمنية بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية (تابعة للداخلية) في منطقة تاجوراء، شرقي طرابلس.



وحسب إعلام محلي بث هذا العرض، فإن الخطة الأمنية جاءت بناءً على تعليمات وزير الداخلية فتحي باشاغا، و"تهدف لفرض وضبط الأمن في كافة المدن والمناطق المحررة وحماية الممتلكات الخاصة والعامة".



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وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية الليبي، أنه سيتم الانتشار الأمني في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس وتأمينها، فور تسلمها من غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش.



والجمعة، أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل طرابلس وترهونة ومدن الساحل الغربي حتى حدود تونس، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.