بأول جمعة منذ شهرين.. جامع الزّيتونة بتونس يلتقي مصليه

تونس/ شيماء المناعي/ الخليج 365

استقبل جامع "الزيتونة" المعمور بالمدينة العتيقة في تونس العاصمة، آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة، بعد أكثر من شهرين ونصف على إغلاقه لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووفق مراسلة الخليج 365، التزم المصلون بإجراءات الوقاية التي دعت لها وزارتي الصحة والشؤون الدينية أثناء الصلاة بالمساجد، بينها ارتداء الكمامات، وإحضار سجاد الصلاة الخاصة بهم، وتعقيم الأيادي.

محمد؛ أحد هؤلاء المصلين، قال للأناضول عقب الانتهاء من صلاته: "حرمنا من الصلاة وسط (جامع) الزيتونة خاصة في رمضان والعيد، ومررنا بفترة صعبة، لكن الحمد لله صلينا مجددا هنا، وأذن لنا الله أن نسمع صوت إمامنا".

وأضاف محمد: "الجميع فرحون ومبتهجون بالصلاة من جديد في المسجد وإقامة الشرائع الدينية فيه.. أصلي هنا منذ أكثر من 60 سنة، وهذه المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذه الأجواء المليئة بالفرحة في وجوه المصلين".

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من جهتها، قالت آمنة: "تعبنا نفسيا في الفترة التي أغلق فيها جامع الزيتونة، فقد كانت الراحة تغمرنا بالصلاة هنا، وحتى الجلوس في صحن المسجد بعد خطبة الجمعة كانت تريحنا، وقد حُرمنا منها طيلة نحو 3 أشهر".

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، تعليق الصلاة في المساجد لمكافحة انتشار كورونا، ليتم بعد ذلك السماح بإعادة فتحها وإقامة الصلاة فيها، بعد تحسن الوضع الصحي في البلاد وتراجع الإصابات بالوباء.

ولليوم الثاني على التوالي، لم تسجل تونس، الجمعة، أي إصابة بفيروس كورونا، ليستقر عدد المصابين عند 1087، توفي منهم 49.

ويرجح المؤرخون أن من أمر ببناء جامع الزيتونة أو ما يعرف باسم الجامع الأعظم في تونس، هو حسان بن النعمان المعروف بالغساني عام 79 هجريًا، وأتم عبيد الله بن الحباب عمارته عام 116 هجريًا خلال العصر الأموي، واستغرق بناؤه أعوامًا عدة حيث تميّز بفخامة بنائه وحسن زخرفته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.