واشنطن تحث أطراف ليبيا على استئناف المحادثات برعاية أممية

طرابلس / الخليج 365

حثت واشنطن، الجمعة، جميع الأطراف الليبية على استئناف وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى طرابلس، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اطلعت عليه الخليج 365.

وأفاد البيان: "نحث جميع الأطراف على رفض كافة التدخلات الأجنبية، وإلقاء السلاح، واستئناف وقف إطلاق النار والمحادثات السياسة بقيادة الأمم المتحدة".

كما أدان البيان، "استخدام عبوات ناسفة ومفخخات مصممة لإيذاء المدنيين الأبرياء الذين يسعون ببساطة إلى العودة لبيوتهم".

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وتابع: "نحث جميع السكان على اتباع توجيهات السلطات المعنية بإزالة الألغام والسلامة العامة".

يُذكر أن مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، تستهدف المدنيين عبر زرع المتفجرات والعبوات الناسفة بالمناطق التي يتم طردها منها.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).



ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.