العراق.. آلاف يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

طالب آلاف المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الإيفاء بتعهداته بمحاكمة قتلة المتظاهرين وإجراء انتخابات نزيهة.



وتجمع المحتجون العراقيون في "ساحة الحبوبي" وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، كان بينهم أبناء ووجهاء العشائر.



ورفع المتظاهرون صور عشرات القتلى من زملائهم المحتجين قضوا على مدى الأشهر الماضية خلال الاحتجاجات ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.



وقال ياسر الحديدي، وهو أحد ناشطي تظاهرات ذي قار، في اتصال هاتفي مع الخليج 365، إن آلاف المتظاهرين تجمعوا في ساحة الحبوبي متحدين حظر التجوال المفروض للوقاية من فيروس كورونا لإيصال مطالبهم إلى حكومة الكاظمي.



وأضاف أن "الكاظمي تعهد مراراً بمحاكمة قتلة المتظاهرين، إلا أننا لم نر شيئاً على أرض الواقع"، متوعداً بالقول، "بإمكاننا إسقاط حكومة الكاظمي على غرار حكومة سلفه (عادل) عبد المهدي".



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وقال محتج آخر يدعى ماجد عبد الغفور للأناضول: "نطالب بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة، وتقديم المتورطين بالفساد إلى المحاكم، وتعيين مسؤولين محليين أكفاء لا يرتبطون بالأحزاب".

وأضاف: "نريد من الحكومة أن تهتم بالفقراء، وتقلص امتيازات المسؤولين لتحقيق العدالة".

وكان الكاظمي قد قرر في 9 أيار/مايو الماضي، أي بعد يومين من منح الثقة لحكومته، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية وخلفت 600 قتيل على الأقل معظمهم من المتظاهرين.



وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة قبل أن تتوقف منتصف مارس/آذار جراء قيود كورونا.



واستأنف المتظاهرون احتجاجاتهم على نحو محدود بعد منتصف أبريل/نيسان الماضي عقب تخفيف القيود للضغط على الكاظمي للإيفاء بتعهداته.



ونجحت الاحتجاجات في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019.

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