الأمم المتحدة: مشاورات مكثفة لعقد اجتماع لـ"الرباعية الدولية"

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365- يجريها المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف لبحث تطورات السلام بين فلسطين وإسرائيل

- اللجنة تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن منسقها لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، يجري مشاورات لعقد اجتماع مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية، لبحث عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، تطرق خلاله لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا.

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وقال دوجاريك إن "المنسق ميلادينوف يجري مشاورات لعقد اجتماع مع أطراف الرباعية الدولية، لبحث التطورات المتعلقة بعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، وذلك قبل يوليو (تموز) المقبل".

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع في عملية ضم 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو المقبل.



وردا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.