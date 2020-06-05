سوريا.. مقتل مدنيين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين

رأس العين/الخليج 365

قُتل مدنيان اثنان، وأصيب 5 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة "رأس العين" السورية، الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام".

وأفاد مراسل الخليج 365، أنّ الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت في مركز المدينة.

وترجح مصادر أمنية أن التفجير يقف خلفه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق المحررة.

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يذكر أن التنظيم الإرهابي يستهدف باستمرار مدينتي "تل أبيض" و"رأس العين"، انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرته في شرق الفرات.وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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