الأمم المتحدة تتابع عن كثب استرداد الجيش الليبي مدينة ترهونة

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنها "تتابع عن كثب" دخول الجيش الليبي مدينة ترهونة الاستراتيجية، واستردادها من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث: "نتابع عن كثب التطورات على الأرض وشاغلنا الأساسي هو تداعيات ذلك علي المدنيين وندعو كافة الأطراف لمنع التصعيد ونذكر الجميع بالالتزامات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

Advertisements

وأردف قائلا: "ستيفاني ويليامز (مبعوث الأمين العام بالإنابة إلى ليبيا) تقوم بالانخراط حاليا في مشاورات مكثفة مع كافة الأطراف بغية استئناف مباحثات وقف إطلاق النار استنادا إلى مسودة الاتفاق التي عرضتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل) على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير /شباط 2020".

وتابع: "من المقرر أن تلتقي ويليامز خلال الأيام المقبلة مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني لبحث وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات".

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.