السني: انتهت مغامرة "مهووس السلطة" وقريبا يتصالح الليبيون

طرابلس / الخليج 365

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الجمعة، إن مغامرة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي وصفه بـ"مهووس السلطة" انتهت رسميا، وقريبا سيجلس الليبيون معا ويتصالحون.

جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، بعد ساعات من إعلان الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وقال السني: "نبارك اليوم نصرنا. اليوم تتحرر ترهونة وتنتهي رسميا مغامرة مهووس السلطة، وبصمود طرابلس وتضحيات الأبطال ينكسر مشروع العسكرة والثورات المضادة في المنطقة".

وأضاف: "قريبا سنجلس معا شرقا غربا شمالا وجنوبا، وسنتحاور ونتصالح ونتسامح. قريبا نطوي صفحة الماضي ويلتم الشمل".

وتابع: "أدعو الجميع وبالأخص الشباب منا، أن يتعلموا من دروس الماضي، وألا يسمحوا أن يتحكم في إرادتهم سياسي أو تاجر حرب".

وشدد المسؤول الرفيع، على أنه حان الوقت لبناء أساس الدولة الليبية وعودة عزتها.

ومضى قائلا: "شهد العالم أجمع الفرق بين قتال المؤمن بقضيته، الشجاع المدافع عن شرفه وعرضه وترابه، وبين المعتدي الجبان، عابد الطاغوت وذليل المال".

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وخاطب داعمي مليشيا حفتر قائلا: "إلى الدول التي قتلت أبناءنا وهدمت بيوتنا، حمم بركان الغضب طهرت الأرض من دنسكم، وما زال سيلها يمتد حتى يحرق ما تبقى من آمالكم في السيطرة على ليبيا".

وفي رسالة إلى الأطراف الليبية المساندة لحفتر، قال السني: "كم من أرواح أزهقت، وكم من ساعات صفر وفتح مبين أعلنت. تذكروا يا من راهنتم على المعتدي أننا قبل عام كنا نستعد لمؤتمر وطني يجمعنا".

وأضاف: "كان حينها أولادكم أحياء بيننا، فماذا جنيتم غير القتل والإثم والدمار وهروب قائدكم؟ لا تكابروا واسألوا أنفسكم من قتل المدنيين وأدخل الأجنبي بماله وسلاحه ومرتزقته لاحتلال عاصمتكم؟".

وأكد السني، أن الحكومة الليبية لم تكن من دعاة الحرب، وتطالب بالسلم والحوار لإنهاء الأزمة القائمة، مستدركا: "السلم والحوار ولكن ليس مع قاتل مهزوم منتهي الصلاحية"، في إشارة إلى حفتر.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، غداة إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل طرابلس وترهونة ومدن الساحل الغربي حتى حدود تونس، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.

وكانت مليشيا حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.