مقطع يوثق مخالفة مقيمين للإجراءات الوقائية بالدمام (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو لعدم التزام مقيمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” في الدمام. ويوثق المقطع عدم التزام المقيمين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبيبة، كما أظهر المقطع حالة من الزحام في بعض الأحياء بالدمام.

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