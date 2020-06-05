شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الخروج أثناء منع التجول.. الإمارات تشهر بمخالفي الإجراءات الوقائية للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات بعدد من المواطنين والمقيمين مخالفي الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة الإماراتية.

وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الرسمي لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة بأنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” و الحد من انتشاره ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة تم ضبط عدد من مخالفي تلك التعليمات في الدولة من جنسيات مختلفة.

ووفقاً لـ” الإمارات اليوم” أوضح المتحدث أن أوجه المخالفات المرتكبة من قبل المخالفين تعددت بين عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشآت الخاصة بمجال الحجر الصحي، والخروج من المنازل في أوقات الحظر المعلن عنها، وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي و مخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين، ومخالفة منع و تقييد التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة والمزارع و العزب، وأخيرا مخالفة مسؤولي الشركات لعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المنشآت الخاصة.

وتابع:تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحرير محاضر بالمخالفات التي ارتكبوها و تتراوح الغرامة المقررة لتلك المخالفات ما بين ثلاثة آلاف و خمسين ألف درهم وفقاً لطبيعة المخالفة.

Advertisements

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مرض” كوفيد 19 ” حرصا منها على حماية صحة و سلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات جائحة “كوفيد 19 ” على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.