وزير خارجية قطر: هناك مبادرة مطروحة لحل الأزمة الخليجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

نسبت قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية في حسابها على تويتر إلى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله اليوم الجمعة إن هناك مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاثة أعوام وإن قطر منفتحة على إجراء مفاوضات.

ونقلت الجزيرة عن الشيخ محمد قوله "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة".