شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر يزعم: هناك مبادرة مطروحة لحل الأزمة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسبت قناة قطرية، فى حسابها على تويتر، إلى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، زعمه، اليوم الجمعة، إن هناك مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ 3 أعوام، وإن قطر منفتحة على إجراء مفاوضات.
ونقلت القناة القطرية، عن الشيخ محمد زعمه "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة".
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