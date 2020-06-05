شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر يزعم: هناك مبادرة مطروحة لحل الأزمة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسبت قناة قطرية، فى حسابها على تويتر، إلى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، زعمه، اليوم الجمعة، إن هناك مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ 3 أعوام، وإن قطر منفتحة على إجراء مفاوضات.

ونقلت القناة القطرية، عن الشيخ محمد زعمه "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة".