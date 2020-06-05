الصحة الإماراتية: 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا و شفاء 765 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 44,000 فحص جديد على فئات مختلفة فى المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى بحسب وكالة الانباء الاماراتية. وساهم تكثيف إجراءات التقصى والفحص فى الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات فى الكشف عن 624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 37,642 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات فى الدولة 274 حالة . Advertisements وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوى المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعى ضماناً لصحة وسلامة الجميع . كما أعلنت الوزارة عن شفاء 765 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

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