شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية: ضبط شخص يستدرج الأطفال عبر السوشيال والتحرش بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الإعلامى بشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخص اتخذ من حسابه الشخصى على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم ، والتلفظ بعبارات ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، ومجاهرته بأفعاله؛

فقد تمكنت الجهات الأمنية، من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن فى العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .