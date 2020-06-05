الرئيس التونسى: لن نكون جبهة خلفية لأى طرف ومتمسكون بسيادة ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التونسي قيس سعيد: لن نكون جبهة خلفية لأي طرف ومتمسكون بسيادة ليبيا، حسبما ذكرت العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق، شن الرئيس التونسي قيس سعيد هجوما حادا على الأطراف السياسية فى البلاد بسبب تدخلات راشد الغنوشي رئيس البرلمان فى العلاقات الخارجية لتونس، وقال سعيد ردا على حركة النهضة فى كلمته بمناسبة عيد الفطر:" وليتذكر الجميع أن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء.

واتهم سعيد أطرافا لم يسمها بالنفاق والرياء والكذب والافتراء وبمحاولة العودة بالبلاد إلى الوراء.

ووافق البرلمان التونسى على مساءلة راشد الغنوشى رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة – إخوان تونس- حول تدخل في السياسة الخارجية لتونس، وقالت النائبة نسرين العماري عن كتلة الاصلاح وعضو بمكتب المجلس، في بيان مقتضب:" قرر مكتب المجلس منذ قليل تحديد يوم 3 يونيو جلسة عامة للحوار حول الدبلوماسية البرلمانية والمواقف الأخيرة الصادرة عن رئاسة المجلس، وذلك استجابة للبيان الذي صدر الأمس عن 4 كتل برلمانية هي "الاصلاح، وقلب تونس، وتحيا تونس والمستقبل".