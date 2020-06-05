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صور.. المسلمون يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الحرام وسط التزام بالتباعد الاجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المصلين في المملكة العربية ، صلاة الجمعة في المسجدى الحرام والنبوى، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، والتى تشمل الوضوء من المنزل واحضار السجادة الخاصة وارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين وعدم اصطحاب الأطفال والتباعد الاجتماعى. 

المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام والنبوى وسط التزام بالتباعد (2)
 

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين، صورا لإداء الصلاة حيث التزم المصلون بالتباعد الاجتماعي وإحضار السجادة الخاصة بهم وعدم وجود الأطفال.

المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام والنبوى وسط التزام بالتباعد (4)
 
المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام والنبوى وسط التزام بالتباعد (5)
 

وأوضحت أن فضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي أم المصلين خطبة الجمعة، في المسجد الحرام، كما أم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم المصلين في المسجد النبوى.

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المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام والنبوى وسط التزام بالتباعد (6)
 
المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام والنبوى وسط التزام بالتباعد (7)
 

يشار إلى أنه استقبلت مساجد السعودية اليوم ما عدا مكة المكرمة، المصلين فى أول صلاة جمعة، عقب إعادة فتح المساجد التى أغلقت لأكثر من 70 يوما بسبب فيروس كورونا. وفق العربية.

المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام والنبوى وسط التزام بالتباعد (8)
 

وتعد صلاة الجمعة اليوم هي الأولى منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي بدأ في مارس الماضى.

المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام والنبوى وسط التزام بالتباعد (9)
 

وكانت قد صدرت الموافقة مؤخرا على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم الأحد، الموافق الثامن من شهر شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيةوالموافقة شملت استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.

المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام والنبوى وسط التزام بالتباعد (10)
 

وقد اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 3869 مسجدا إضافيا للصلاة مؤقتا بدءاً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19.

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