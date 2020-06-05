شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المسلمون يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الحرام وسط التزام بالتباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المصلين في المملكة العربية السعودية، صلاة الجمعة في المسجدى الحرام والنبوى، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتى تشمل الوضوء من المنزل واحضار السجادة الخاصة وارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين وعدم اصطحاب الأطفال والتباعد الاجتماعى.





ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين، صورا لإداء الصلاة حيث التزم المصلون بالتباعد الاجتماعي وإحضار السجادة الخاصة بهم وعدم وجود الأطفال.









وأوضحت أن فضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي أم المصلين خطبة الجمعة، في المسجد الحرام، كما أم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم المصلين في المسجد النبوى.

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يشار إلى أنه استقبلت مساجد السعودية اليوم ما عدا مكة المكرمة، المصلين فى أول صلاة جمعة، عقب إعادة فتح المساجد التى أغلقت لأكثر من 70 يوما بسبب فيروس كورونا. وفق العربية.





وتعد صلاة الجمعة اليوم هي الأولى منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي بدأ في مارس الماضى.





وكانت قد صدرت الموافقة مؤخرا على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم الأحد، الموافق الثامن من شهر شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيةوالموافقة شملت استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.





وقد اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 3869 مسجدا إضافيا للصلاة مؤقتا بدءاً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19.