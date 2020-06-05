شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «متحدث الداخلية» بشأن التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، الجميع للتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.

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وأضاف في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”، أن من ضمن تلك التدابير الوقائية، التقيد بارتداء الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم بمجرد الخروج، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والجسدي؛ لكيلا يتم إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية في أي مدينة أو أي محافظة مرة أخرى

وقال “الشلهوب” أنه يتم مراقبة الحالات الحرجة في الأيام الماضية بالرياض، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد أنه سيتم الإعلان في حينه عن أي إجراء سواء بالتشديد أو بالعودة كما الوضع كما هو سابق، وفق المعطيات الصحية.