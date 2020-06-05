يأتيك في ثوب المساعد... الشرطة السعودية تتحرك لحماية المواطنين

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الثلاثة، الذين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي، وفقا لصحيفة عكاظ المحلية.

© REUTERS / DANISH SIDDIQUI

وكشف المتحدث أن المتهمين كانوا يحتالون على كبار السن بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية.

وأكد المتحدث أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي سياق آخر، تخطى العدد اليومي للمتعافين من فيروس كورونا المستجد بمكة، عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وشهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 254 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 302 حالة تعافٍ جديدة، و11 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 16714 حالة، منها؛ 3541 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و12914 حالة تماثلت للشفاء، و259 حالة وفاة.

وكانت قد صدرت الموافقة على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم الأحد، الموافق الثامن من شهر شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الموافقة شملت استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.