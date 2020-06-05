الإمارات تعلق على أنباء إدراج مطاراتها ضمن قائمة أوروبية سوداء

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "وفقا للتوضيحات التي تلقيناها من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران فان القائمة التي تم نشرها خاصة بالمطارات التي يجب اتخاذ اجراءات احترازية فيها وهي تضم معظم المطارات العالمية الرئيسية".

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وأشار السويدي إلى أن ما أعلنته الوكالة لا ينص على قائمة سوداء وأن ما تم نشره خرج عن السياق، بحسب صحيفة البيان المحلية.

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وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، أعلنت عن استئناف رحلات الترانزيت ببعض المطارات بالدولة من خلال الناقلات الوطنية لنقل وتحويل المسافرين.

وأوضح المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، أمس الأربعاء، أن القرار بخصوص استئناف رحلات الترانزيت يشمل ثلاثة مطارات وهي مطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، بحسب الحساب الرسمي للحكومة.

وأشار إلى أن القرار سيتم تنفيذه من خلال الناقلات الوطنية كطيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران، موضحاً أن هذه الناقلات ستقوم خلال الأيام القادمة بالإعلان عن التفاصيل ومستجدات الإجراءات المتعلقة بأنشطتها.