رئيس الوزراء القطري: حصار الدوحة فشل منذ اليوم الأول

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الجمعة، إن حصار الدوحة "فشل منذ اليوم الأول، ولم يبق منه إلا خيبات المحاصِرين".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بالتزامن مع دخول حصار قطر عامه الرابع، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، في 5 يونيو/ حزيران 2017.

وقال آل ثاني: "طوى الخليجيون عاما آخر من أزمتهم ومن الحصار الآثم المفروض علينا منذ 3 سنوات، والذي فشل منذ اليوم الأول، ولم يبق منه الآن إلا خيبات المحاصِرين".

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وأضاف: "لم يترك أمير البلاد تميم بن حمد مناسبة إلا وجدد فيها انفتاح قطر على الحوار لطي صفحة الخلاف، ولم يتركوا هم (الدول المشاركة بالحصار) فرصة إلا وأهدروها".

وفي 5 يونيو 2017، فرضت الدول الأربع "إجراءات عقابية" على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.