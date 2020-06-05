كورونا.. 9 وفيات بالجزائر والأردن يرصد 19 إصابة

الجزائر، الأردن/ الخليج 365
أعلنت الجزائر، الجمعة، تسجيل 9 وفيات بكورونا، فيما رصد الأردن 19 إصابة بالفيروس، وفق إحصائيات رسمية.
وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، إنها سجلت 9 وفيات بكورونا، و104 إصابات جديدة، و156حالة تعافٍ.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و935، بينها 690 وفاة، و6 آلاف و453 متعاف.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، رصد 19 إصابة بالفيروس، و5 حالات شفاء.
وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 784، منهما 9 وفيات، و570 حالة تعاف.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و759 ألفا، توفي منهم نحو 394 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و281 ألفا، بحسب "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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