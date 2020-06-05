الجيش الليبي ينشر صور دبابات ومدافع ومدرعات غنمها في ترهونة

طرابلس / الخليج 365

نشر الجيش الليبي، الجمعة، صورا لآليات عسكرية ثقيلة غنمها أثناء تحرير مدينة ترهونة جنوبي شرق العاصمة طرابلس، بينها دبابات ومدافع ومدرعات.

الصور نشرها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة للجيش الليبي، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".

وتظهر مجموعة كبيرة من الآليات العسكرية الثقيلة بحوزة عناصر الجيش الليبي، بعدما تركتها ورائها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر أثناء فرارها على عجل من ترهونة.

ومن بين تلك الآليات، دبابات ومدافع ومدرعات وعربات عسكرية رباعية الدفع.

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والخميس، سيطر الجيش الليبي على كميات كبيرة من الأسلحة تركتها مليشيا حفتر وراءها أثناء فرارها من مواقع جنوب وجنوبي طرابلس.

وشملت تلك الأسلحة مروحية وعددا من المدرعات والمركبات العسكرية رباعية الدفع، وصواريخ مضادة للطائرات، وقذائف دبابات وهاون، وأسلحة رشاشة ثقيلة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل طرابلس وترهونة ومدن الساحل الغربي حتى حدود تونس، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.